Déi jonk Nowuesssportler haten d'Chance, fir mam Welt-, Europa- an Däitsche-Champion ze trainéieren.

2012 huet hien d’Goldmedail bäi den Olympesche Spiller gewonnen. Hien ass Welt-, Europa- an Däitsche-Champion. De Beachvolleyballer Julius Brink war am Kader vum FLVB-Jugendcamp zu Lëtzebuerg op Besuch an den Marc Burelbach an den Joé Feiereisen hunn hien dobäi begleet.

Den Julius Brink gehéiert zu de beléiftsten Sportler an Däitschland an ass reegelméisseg a Formater ewéi Let’s Dance oder das grosse Promibacken op der däitscher Tëlee ze gesinn. Donieft ass de 37 Joer alen Ex-Profi och bei villen internationale Sporteventementer als Co-Moderator gefrot.

De Wee op Lëtzebuerg goung iwwert e perséinleche Kontakt op engem internationale Kongress leschten Hierscht. Do hunn déi Responsabel vun der FLVB d’Ufro gemaach, fir hien op dem alljäerleche Jugendcamp als Gaaschttrainer empfänken ze dierfen.

Fir de Julius Brink war et selbstverständlech, fir seng Erfarungen dierfen un déi jonk Nowuesstalenter zu Lëtzebuerg weider kënne ze ginn.

Déi Jonk hate sech am Virfeld och informéiert wien dann do bei si géif op de Camp kommen. Am Ufank war e gewëssene Respekt ze spieren. Mam Däitsche senger oppener Aart a Weis war dësen awer no kuerzer Zäit verflunn.

Den Julius Brink selwer war dann och begeeschtert vum Asaz an dem Encadrement um Youth Volleyballcamp an huet schonn no der éischter Sessioun e positiven Fazit vu senger Visite zu Lëtzebuerg gezunn.

Fir d’FLVB war et eng gelongen Aktioun, déi si an Zukunft nach méi dacks widderhuele wäerten.