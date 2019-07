Zu Esch am Lycée Guillaume Kroll huet de Lacrosse zanter e puer Méint eng méi wichteg Roll ageholl an zwee Schüler hunn et an d'Lëtzebuerger Ekipp gepackt.

Fir Lacrosse ze spille brauch een en Terrain, zwee Goler, pro Spiller ee Schléier, deelweis ee Kierperschutz an ee Gummisball. Donieft muss een eng gewësse Konditioun hunn, well et relativ vill ëm d'Lafe geet an et kierperbetount ass.

Dës Sportaart gehéiert mat Sécherheet net zu deene populäersten am Land. Den Ament gëtt et am Grand-Duché nëmmen ee Veräin.

Zu Esch am Lycée Guillaume Kroll ass de Lacrosse an de leschte Méint konstant gewuess an huet eng ëmmer méi wichteg Roll bei de Schüler kritt.

De Sportsprof Oli Haan huet am Dezember decidéiert fir am zweeten Trimester de Lacrosse als Sportsektioun unzebidden. Beim éischten Training hate sech 8 Schüler ageschriwwen. No e puer Woche louch d'Zuel scho bei iwwer 20.

Mam Ricardo Machado an dem Gordon Lorentz hunn et iwwert de Schoulsport och zwee Schüler no kuerzer Zäit an de Kader vun der Lëtzebuerger Ekipp gepackt.

Déi waren dunn Deel vun der Lëtzebuerger Delegatioun bei engem internationalen Tournoi zu Prag. Déi zwee Schüler vun Esch kommen um Enn mat Lëtzebuerg op déi 4. Plaz ënner 8 Ekippen.

Souwuel de Ricardo Machado wéi och de Gordon Lorentz hu relativ vill gespillt an dat obwuel d'Géigner gréisstendeels Erwuessener waren.

Dem Lëtzebuerger Trainer Henning Schmidt no ass d'Potenzial am Lacrosse hei am Land esou héich, datt an de nächsten 10 Joer de Sprong ënnert d'Top10 an Europa méiglech ass.