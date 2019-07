De Lëtzebuerger Champion Claude Lucas ass beim Ironman an der Schwäiz op déi gutt 18. Plaz komm.

An der Kategorie M30 ass esouguer déi 3. Plaz erausgesprongen, dat no 3,8 Kilometer Schwammen, 180 Kilometer Vëlo an 42,2 Kilometer Lafen. No 9 Stonnen, 9 Minutten a 35 Sekonnen ass de Claude Lucas duerch d'Zil gelaf. Domat ass hie qualifizéiert fir den Ironman zu Hawai am Oktober.