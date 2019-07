Et ass mëttlerweil e feste Rendez-Vous am Volleyball-Kalenner: d'"Luxembourg Beach Open" um Escher Gaalgebierg.

Et ass dee gréisste Beach-Volleyball-Tournoi an der Groussregioun a gëtt organiséiert vum Volleyball Club Esch. Dëst Joer war et och eng méi speziell Editioun, well et hei goufe 25. Joer gefeiert an dass do nach e puer Joer dobäikommen, dovunner ass d'Organisatioun iwwerzeegt.

Am ganze ware 75 Ekippen ageschriwwen a wann een de Sonndeg de Mëtteg laanscht déi 5 Terraine getrëppelt ass, huet een Ekippennimm héiere wéi: Kapp am Sand, Dafalgan United, Happy Socks oder Museldixteren. D‘Kreativitéit huet bei den Nimm bal keng Grenzen.

E Sonndeg goufen och d'Lëtzebuerger Championen am Beachvolleyball gesicht. Bei den Damme konnte sech d'Eline Delcourt an d'Laura Weber de Landesmeeschtertitel sécheren. D'Spillerinne vum VC Mamer hu mat 2:1 géint d'Carole Nicolas vum Volleyball Bartreng an d'Jana Feller vum VC Stengefort gewonnen. Den Titel bei den Häre geet un den Duo Tunchev a Kolacny.

Resultater:

Hären:



1. Tunchev/Kolacny

2. Cloot/Weber

3. Blanco/Terwindt

Dammen:



1. Delcourt/Weber

2. Feller/Nicolas

3. Klerf/Schaus