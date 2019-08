An der Liichtathletik steet dëse Weekend zu Varaždin a Kroatien d'Ekippen-Europameeschterschaft vun der Second League um Programm.

Bei der Lëtzebuerger Delegatioun feelen eng ganz Rëtsch Leit an dat aus verschidde Grënn. Et stinn och gréisser Verännerungen un.

AUDIO: Lichtathletik-EM a Kroatien / Reportage Max Kerschen

Am ganzen huelen 12 Länner bei dëser Europameeschterschaft deel. Dobäi sinn Natioune wéi Éisträich, Dänemark oder Slowenien. Nom Gewënn vun der Third League an dem Opstig am Joer 2017 ass et fir Lëtzebuerg eng Première an der Second League. Den Ament stinn awer och gréisser Verännerungen um Programm. An der Super League, der héchster Klass, wäerte just nach 8 amplaz vun 12 Ekippe stoen. 5 Natioune steigen of a just eng däerf opsteigen.

Dee System gëllt dann och fir all déi aner Divisiounen. Domat gëtt et fir Lëtzebuerg extrem schwiereg, fir d'Klass kënnen ze halen - de Kapitän vun den Häre gëtt sech awer kämpferesch, Olivier Boussong. "Et gëtt e ganz neien Challenge, mee mer wëllen eis sou deier wéi méiglech verkafen."

Den Olivier Boussong gouf net fir d'éischte Kéier als Kapitän gewielt. Dofir weess hien ganz kloer, wat seng Aufgabe sinn. "Den Zesummenhalt vun der Ekipp ass ganz wichteg an et muss een och déi Jonk integréieren. Natierlech spillt och d'Ambiance eng extrem wichteg Roll", betount de Boussong.

Dës Joer sinn och eng ganz Rëtsch jonk Athlete mat dobäi. Si sollen un den internationalen Niveau erugefouert ginn. D'Chef de Mission adjoint Marion Diehl gesäit dëst esou: "Déi Jonk sollen Erfarunge sammelen an och Loft op sou engem Niveau schnupperen."

Fir déi éischte Kéier droen all d'Athlete vun der FLA hir nei Tenuen bei dëser Ekippen-Europameeschterschaft.