Donieft steet den Eric Glod nach am Hären-Dubbel an de Véierelsfinallen an d'Sarah de Nutte am Eenzel an den Aachtelsfinallen.

Bei den Nigeria Open zu Lagos hunn den Eric Glod an d'Sarah de Nutte eng staark Leeschtung e Freideg gewisen.

Nodeems den Eric Glod am Eenzel an den Aachtelsfinalle ganz knapp a 6 Sätz um Belsch Cédric Nuytinck (Nummer 40 op der Welt) gescheitert war, huet hie kuerz drop am Dubbel zwou staark Leeschtunge gewisen. Am Hären-Dubbel steet de Lëtzebuerger mat sengem Partner dem Ungar Tamas Lakatos doduerch an der Véierelsfinall. Béid Spiller loungen an hirem Match scho mat 0:2 am Réckstand, ier si d'Partie géint de rumäneschen Duo Pletea/Sipos duerch een 11:9, 11:3 an 11:6 nach dréine konnten an esou iwwerraschend an der Ronn vun de beschten 8 Dubbele stinn. Um Samschdeg treffe si do op d'Nigerianer Abiodun/Mati.

Am gemëschten Dubbel stinn den Eric Glod an d'Sarah de Nutte an den Halleffinallen. Si konnte sech iwwerraschend géint déi zwee Egypter Assar/Helmy mat 3:1 behaapten. Um Samschdeg geet et géint d'Nigerianer Omotayo/Akpan ëm den Ticket fir d'Finall.

Am Eenzel steet d'Sarah de Nutte dann och nach an den Aachtelsfinallen. Hir nächst Géignerin ass d'Wan Yuan aus Däitschland.