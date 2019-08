An der Finall vun de Nigeria Open zu Lagos verléieren d'Sarah de Nutte an den Eric Glod am Mixed-Double an der Finall géint en däitschen Duo.

An der Finall sinn d'Sarah de Nutte an den Eric Glod no staarke Prestatiounen an d'Finall komm a sinn do op déi däitsch Koppel Kilian Ort/Yuan Wang getraff. Et hat gutt fir d'Lëtzebuerger ugefangen a konnten sech den 1. Saz mat 11:9 sécheren. Den zweeten hunn se dunn awer missen mam nämlechte Resultat ofginn a vun do un ass et net méi sou gelaf wéi se sech dat virgestallt hunn an d'Géigner sinn ëmmer méi staark ginn sou dat den 3. Saz mat 7:11 verluer gaangen ass an am leschten war dann guer näischt méi entgéint ze setzen a verléieren dësen mat 3:11.

Trotz allem hunn déi 2 Lëtzebuerger e ganz staarke Parcours bei de Nigeria Open realiséiert. An den Halleffinallen konnten déi 2 Lëtzebuerger sech géint déi nigerianesch Koppel Olajide Omotayo/Cecilia Akpan mat 3:0 duerchsetzen.