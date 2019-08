Vum 3. bis den 8. September ginn zu Nantes a Frankräich d'Ekippen-Europameeschterschaften ausgedroen. Lëtzebuerg ass och vertrueden.

Esouwuel d'Auswiel vun den Dammen, wéi och déi vun den Hären hu sech fir d'Finalle vun de beschte 24 Ekippen aus Europa qualifizéiert. An 8 Gruppe mat jee 3 Ekippe ginn ufanks September zu Nantes a Frankräich d'Europameeschtere gesicht.

De Kader

D'FLTT-Selektioun bei den Häre setzt sech folgendermoossen zesummen: Luka Mladenovic (WR203), Eric Glod (WR214), Gilles Michely (WR390) a Christian Kill.

Bei den Damme gouf dës Spillerinne selektionéiert: Ni Xia Lian (WR46), Sarah de Nutte (WR60), Danielle Konsbruck (WR146), Tessy Gonderinger (WR614).

D'Géigner vun de Lëtzebuerger

D'Hären trieden am Grupp F den 3. September géint d'Formatioun aus England un an een Dag drop waart de Géigner Wäissrussland un. Bei den Dammen heeschen d'Géignerinnen am Grupp H den 3. September Griichenland, ee Dag méi spéit geet et da géint Frankräich.