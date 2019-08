Mate engem klore 6:1 konnt sech d'Ekipp vum Lëtzebuerger an der schwedescher Coupe zu Timra duerchsetzen.

Schonn an der Paus stoung et hei 3:0 fir d'Favoritten, dat no Goler vum Holmberg (34'), Kusu (39') a Johannesson (45'+2).

No der Paus huet de Blomqvist (56') erhéicht, ma 3 Minutte méi spéit ass d'Ekipp aus der 2. Divisioun duerch den Nordlund den Éieregoal gelongen. Et waren dann den Alvarez (78') an den Bjork (90'+2) déi fir d'Schlussresultat vu 6:1 gesuergt hunn.