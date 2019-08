Den F91 ass an Armenien op een zolitte Géigner getraff an huet do onglécklech an der leschter Minutt mat 1:2 de Kierzere gezunn.

Zu Jerevan an Armenia goung et fir den F91 Diddeleng en Donneschdeg am Allersmatch vun den Europa-League-Playoffe géint Ararat-Armenia. De Veräin aus der Forge du Sud wollt sech auswäerts eng gutt Ausgangspositioun fir de Retourmatch an enger Woch am Stade Josy Barthel erspillen an hat Pech.

Ee Schoss vum Delgado, dee kuerz no der Paus vun der Lat ofgeprallt gouf, huet ausgesinn, wéi wann en hannert der Gollinn opkomm wier. Den Arbitter huet awer weiderspille gelooss. No dem 0:1-Réckstand ass dem F91 duerch den Danel Sinani den 1:1-Ausgläich gegléckt, um Enn gouf et awer eng onglécklech 1:2-Defaite, well den Armenier an der leschter Minutt nach ee Gol gelongen ass.

Ararat-Armenia - F91 Diddeleng 2:1

Op engem ganz knubbelegen Terrain war Diddeleng direkt am Match an huet an der Ufanksphas vun der Partie op Aenhéicht mat dem Géigner gespillt. Am weidere Verlaf kruten d'Haushären awer Iwwerwaasser a sinn ëmmer nees geféierlech virun d'Këscht vum Joubert komm. 22 Minutte ware gespillt an de fréiere Kipper vun der Lëtzebuerger Nationalekipp huet missen hannert sech gräifen - de Mailson Lima huet dat ronnt Lieder no enger flotter Flank vu riets era gekäppt.

© Screenshot

Op der hallwer Stonn kruten déi Diddelenger lues a lues de Fouss an d'Dier a konnte mat flotte Ballzirkulatiounen de Géigner lafe loossen. Kuerz virun der Hallschecht hat den F91 eng Duebelgolchance, ma weder den Antoine Bernier nach de Ryan Klapp konnten de Ball iwwert d'Linn drécken - sou goung et mat engem 0:1-Réckstand an d'Paus.

Diddeleng koum gutt aus de Kabinnen an ass op Corner ganz geféierlech ginn. De Ball ass nämlech beim Ricardo Delgado gelant, deen de Ball un d'Lat geschoss huet. Vun do aus ass dat ronnt Lieder, wéi den Arbittesch-Trio entscheet huet, virun der Gollinn opkomm, soudatt et beim 0:1 bliwwen ass.

Och no 60 Spillminutte war de Match nach ëmmer oppen a mat dem néidege Gléck duerchaus e Gol fir Diddeleng dran. Dat huet sech och den Danel Sinani geduecht, well de Lëtzebuerger Futtballnationalspiller an der 68. Minutt vu riets eran an d'Mëtt gezunn ass a mat senger staarker lénker Schlapp den 1:1-Ausgläich markéiert huet.

Den tëschenzäitlechen 1:1 vum Sinani. / © Screenshot

10 Minutte viru Schluss huet den FC Ararat ee Schoss op d'Lat vum Joubert senger Këscht gesat. An der 3. Minutt vun der Nospillzäit ass der Heemekipp dunn och nach den 2:1 gelongen - iwwer riets krut den Ilja Antonov an der Mëtt de Ball an huet dat ronnt Lieder äiskal versenkt. Domat stoung eng batter 1:2-Néierlang no den 90 Minutten um Tableau d'affichage.