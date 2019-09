En Dënschdeg mussen d'Lëtzebuerger Dammen an Häre bei der Dëschtennis-Europameeschterschaft zu Nantes a Frankräich eng éischte Kéier untrieden.

Iwwerdeems d'Hären et schwéier dierfte kréie géint d'Ekipp aus England, sinn d'Lëtzebuerger Damme géint Griicheland kloer favoriséiert. D'FLTT-Häre wäerten och e Mëttwoch géint Wäissrussland wuel keng grouss Chance hunn. D'Dammen hunn dann en Donneschdeg hir zweet Partie, wou et da géint Frankräich geet, hei kéint et dann awer schonns ee gudden Tick méi schwéier ginn, ma d'Ekipp ëm d'Ni Xia Lian ass och hei an der Favoritteroll, och wann d'Dani Konsbruck wéinst eng Blessur net mat dobäi ass.

Hären

Ekipp: Luka Mladenovic, Eric Glod, Gilles Michely a Christian Kill

Spillplang: Dënschdeg um 16 Auer um Dësch 3 géint England an e Mëttwoch um 13 Auer um Dësch 3 géint Wäissrussland

Dammen

Ekipp: Ni Xia Lian, Sarah de Nutte, Tessy Gonderinger a Sarah Meyer

Spillplang: Dënschdeg um 10 Auer um Dësch 4 géint Griicheland an en Donneschdeg um 19 Auer um Dësch 2 géint Frankräich.