E Sonndeg war d'Suite vum 6. Spilldag an der EM-Qualifikatioun. Italien konnt sech a Finnland knapp mat 2:1 behaapten.

Grupp D

Schwäiz - Gibraltar 4:0

D'Nati hat doheem virum eegene Public weider keng Schwieregkeeten, fir sech géint den Underdog aus Gibraltar duerchsetzen. Schonn no den éischte 45 Minutte stoung et 3:0 fir d'Heemekipp. An der 37. Minutt huet den Zakaria de Score opgemaach, duerno huet de Mehmedi an der 43. d'Resultat op 2:0 erop geschrauft. An der 4. Minutt vun der Nospillzäit huet de Rodriguez dunn op 3:0 gesat.

An der zweeter Hallschecht huet d'Schwäiz de Virsprong verdeedegt a konnt souguer 3 Minutte viru Schluss nach a Persoun vum Gavranovic op 4:0 erhéijen.

Georgien - Dänemark 0:0

Grupp F

Rumänien - Malta 1:0

1:0 Puscas (47')

Schweden - Norwegen 1:1

Am skandinaveschen Duell tëscht Schweden an Norwegen gouf et een 1:1-Remis. D'Gäscht aus Norwegen ware kuerz virun der Paus duerch de Johansen a Féierung gaangen.

Op der Stonn huet de Forsberg den 1:1-Augläich markéiert a sou goung et mat engem Gläichstand an déi lescht hallef Stonn. An de leschten 30 Minutten konnt keng Ekipp der Partie de Stempel opdrécken an et blouf beim 1:1.

Spuenien - Färöer 4:0

Den dräifachen Europameeschter Spuenien war an der Partie géint Färöer Inselen de klore Favorit. Alles anescht, wéi eng Victoire fir La Furia Roja wier eng déck Iwwerraschung gewiescht.

Dem Rodrigo säi Gol aus der 13. Spillminutt huet dunn och d'Richtung vum Match virginn a wéi den nämmlechte Rodrigo 5 Minutten nom Téi op 2:0 erhéicht huet, war de Match scho sou gutt wéi entscheet.

Den Alcacer huet an der 90. Minutt mat sengem Gol mam 3:0 den Deckel op de Match geluecht. Mam Dortmunder sengem 2. Gol an dem 4:0 an der 3. Minutt vun der Nospillzäit huet den Arbitter de Match ofgepaff.

Grupp J

Armenien - Bosnien-Herzegowina 4:2

1:0 Mkhitaryan (3'), 1:1 Dzeko (13'), 2:1 Mkhitaryan (66'), 2:2 Gojak (70'), 3:2 Hambardzumyan (77'), 4:2 Loncar (90'+5)

Griichenland - Liechtenstein 1:1

1:0 Masouras (33'), 1:1 Salanovic (85')

Finnland - Italien 1:2

D'Squadra Azzurra hat a Finnland vun Ufank u kee liichte Stand - mat engem 0:0 goungen déi éischt 45 Minutten op en Enn. Quasi op der Stonn huet den Immobile fir den 1:0 fir d'Italiener gesuergt, ma just 3 Minutten drop huet de Pukki op Eelefter hin ausgeglach.

D'Italiener kruten awer och nach ee Schoss vum Punkt accordéiert, deen de Jorginho an der 79. Minutte verwandele konnt.