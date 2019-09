Fir de Gilles Muller war et déi éischte Kéier, datt hien op der Kapitänsbänk souz.

„Mir mussen an Zukunft nach méi eng professionell Astellung hunn“ sot de Gilles Muller no der Davis Cup Woch a Griicheland. No Defaiten am Grupp géint Polen, Monaco an den Organisateur, konnt de Maintien an der Europa-Afrika Grupp 3, dunn am decisive Match géint Montenegro assuréiert ginn. Fir de Gilles Muller war et déi éischte Kéier, datt hien op der Kapitänsbänk sutz.

AUDIO: Davis Cup am Tennis - Reportage vum Frank Hippert

Virun allem d'Partie géint Montenegro war un Spannung net ze iwwerbidden. Am decisiven Dubbel ass d'Entscheedung och eréischt am drëtten a leschte Saz zu Gonschte vun der FLT-Formatioun gefall. Dat geet natierlech och baussen un d'Nerven.

Och wann een op sportlechem Plang d'Zil erreecht huet, esou gëtt et awer eppes wat an Zukunft bei der FLT-Davis Cup Equipe muss änneren, sou de beschte Lëtzebuerger Tennisspiller vun allen Zäiten.

Den Maintien huet d'Equipe vum Gilles Muller also gepackt, a mam Chris Rodesch ass dann och en interessant Talent dobäi, dat schonn säin Undeel dorun hat.