Atlético Madrid a Juventus trenne sech 2:2, Tottenham kënnt zu Piräus net iwwer een 2:2 eraus an Zagreb schéisst Atalanta of.

Am Spëtzematch wënnt de PSG däitlech mat 3:0 géint Real Madrid. Kee Gewënner tëscht Atlético Madrid a Juventus Turin a Manchester City a Bayern München hate keng Méi.

Grupp A:

PSG - Real Madrid 3:0

Am Spëtzematch vum Mëttwoch war Real Madrid zu Besuch an der franséischer Haaptstad. Béid Formatioune ware gewollt, ee gudde Start an d'Champions League Saison ze realiséieren, dëst nodeems fir béid Formatiounen an der leschter Saison ewell an der Aachtelsfinall Schluss war.

Ma virun allem beim PSG hu mam Mbappé, mam Cavani a mam Neymar Jr. ganz wichteg Spiller an der Offensiv gefeelt.

Ma d'Fransousen haten awer an der Ufanksphas liicht méi vum Match. Mat der éischter geféierlecher Aktioun vun der Partie an der 14. Minutt konnte si dann och a Féierung goen. No enger flaacher Pass an de fënnef-Meter Raum vum Bernat koum den Di Maria un de Ball. De Argentinier hat et mat engem stramme Schoss mat Lénks probéiert a konnt de Ball am Filet ënnerbréngen.

D'Gäscht aus Madrid wollten duerno eng séier Reaktioun weisen. Nëmmen 2 Minutte nom Réckstand hat den Eden Hazard et fir säi neie Veräin probéiert, säi Schoss goung awer laanscht de Potto.

D'Männer vu Paräis haten duerno déi besser Geleeënheete gehat a virun allem den Di Maria war ganz opfälleg. Déi beschte Chance vir Real hat de Bale an der 32. Minutt duerch ee Fräistouss, ma säi Versuch goung e puer Zentimeter iwwert d'Lat. Praktesch am Géigenzuch konnt den Di Maria mat engem prezise Schoss aus der Distanz de Ball am ënneschten Eck versenken a verdéngt erhéijen.

Et goung an dëse Minutten hin an hier. An der 35. Minutt hat de Bale de Ball iwwerluecht iwwert den Aréola gespillt an de Ball war och am Filet gelant, ma de Mann aus Wales hat de Ball virdru mat der Hand beréiert a sou gouf de Gol zu Rescht net ginn.

VIDEO: De PSG konnt an der éischter Hallschent zwee Mol markéieren Och ouni déi dräi grouss Stare konnt de PSG déi éischt Hallschent iwwert wäit Strecken dominéieren.

Nom Säitewiessel hat d'Partie bëssen u Schwong verluer, dëst well virun allem de PSG e puer Gäng zréck geschalt hat. No enger Stonn hate si den Tempo dann awer op en Neits ugezunn a sou koume si duerch den Di Maria an de Sarabia innerhalb vun zwou Minutten zu zwou gudde Geleeënheeten, ma d'Entscheedung hat awer nach op sech waarde gelooss.

Vu Madrid koum iwwert wäit Strecke virun allem offensiv ze wéineg. Déi beschten Aktioun vum Zidane senger Ekipp war an der 76. Minutt, wou de Benzema de Ball och am Filet ënnerbruecht hat, ma duerch een Abseits vum Vazquez bei der Virlag vum Jovic, gouf dëse Gol awer zréckgepaff.

Fir déi endgülteg Entscheedung konnt de Meunier suergen, dëst no engem schéine Konter an der Nospillzäit. Soumat klappt de PSG ee schwaacht Madrid mat 3:0

VIDEO: Déi beschten Aktiounen aus der zweeter Hallschent Nom Säitewiessel konnt Madrid näischt méi dogéint setzen a sou klappt de PSG Real Madrid mat 3:0.

FC Bruges - Galatasaray 0:0

Am zweete Match vum Grupp A hat Galatasaray et mat Bruges ze dinn. An enger ausgeglachener éischter Hallschent hate béid Formatiounen d'Chance op d'Féierung. An der 7. Minutt hat den Dennis et fir d'Lokalekipp mam Kapp probéiert, éiert de Babel et no enger hallwer Stonn mat engem stramme Schoss probéiert hat, ma et sollt ouni Gol an d'Kabinne goen.

Nom Säitewiessel waren et d'Belsch, déi kloer besser aus der Kabinn koumen. An der 50. Minutt war et op en Neits den Dennis, deen awer genau esou um Muslera hänke blouf ewéi 3 Minutten duerno den Okereke.

Trotz engem Plus u Chancë fir d'Haushäre sollt et awer beim 0:0 bleiwen.

VIDEO: Bruges-Galatasaray An der Partie tëscht Bruges a Galatasaray sollt kee Gol falen.

Grupp B:

Olympiakos - Tottenham 2:2

A Griicheland war et de Gaascht aus England, deen als klore Favorit op Piräus gereest war. An no 26 Minutten hat et och gutt fir d'Männer vun Tottenham ausgesinn. No engem Foul am Strofraum um Kane konnt den englesche Stiermer selwer aus eelef Meter op 1:0 stellen. Nëmme 4 Minutte méi spéit konnt de Lucas aus ronn 16 Meter op 2:0 erhéijen. Tottenham hat allerdéngs ëmmer erëm Feeler am Opbauspill a sou hu si d'Lokalformatioun zu Geleeënheeten agelueden. Kuerz virun der Paus war et de Podence, deen den héich verdéngten Uschloss markéiere konnt, éiert de Valbuena an der 54. Minutt aus eelef Meter de Score esouguer ausgläiche konnt.

Tottenham hat Problemer, de Match op hir Säit ze zéien a Piräus hat gutt dogéint gehalen a sou blouf et um Enn beim enttäuschenden 2:2 aus Siicht vun den Englänner.

FC Bayern - Belgrad 3:0

Zu München hat den däitsche Rekordmeeschter Belgrad op Besuch. Um Pabeier sollt et eng kloer Saach fir Bayern ginn an dëser Roll sollte si och gerecht ginn. Nodeems ënnert anerem de Coutinho an de Perisic de Ball net iwwert d'Linn kruten, war et an der 34. Minutt de Coman, deen de Ball no enger Flank vum Perisic mam Kapp an de Filet setze konnt. Den däitsche Champion hat och no der Paus ëmmer erëm Chancen, ma et hat bis zur 80. Minutt gedauert, éiert de Lewandowski duerch ee kuriéise Gol fir d'Entscheedung suerge konnt. Fir de Schlusspunkt hat an der Nospillzäit de Müller gesuergt, a soumat wënnt Bayern ouni Méi.

VIDEO: De Resumé vum Grupp B Tottenham kënnt géint Olympiakos net iwwer een 2:2 eraus, Bayern setzt sech relativ locker duerch.

Grupp C:

Donezk - Manchester City 0:3

Manchester City hat géint Donezk keng Schwieregkeeten. An der 24. Minutt war et de Mahrez, deen de Ball am Noschoss iwwert d'Linn drécke konnt, nodeems de Gündogan de Ball géint de Potto geschoss hat. Nach virun der Paus, an der 38. Minutt, konnt de Gündogan op 2:0 erhéichen, dëst no enger Virlag vum Mahrez.

Nom Téi hat et bis zur 76. Spillminutt gedauert, éiert de Jesus no engem Konter fir d'3:0-Victoire fir Manchester City suerge konnt.



Dinamo Zagreb - Atalanta 0:4

D'Kroaten aus Zagreb konnte fréi a Féierung goen. No enger flaacher Pass an de Strofraum vum Stojanovic war et de Leovac, deen den 1:0 fir d'Lokalekipp markéiere konnt. No gutt enger hallwer Stonn konnt den Orsic de Ball aus der Distanz mat engem prezise Schoss am Gol ënnerbréngen, éiert de Stiermer an der 42. Minutt mam Kapp fir den 3:0, a soumat fir d'Virentscheedung suerge konnt.

Den Orsic sollt um Enn och de Mann vum Match ginn, dëst well hie mat sengem drëtte perséinleche Gol an der 70. Minutt op 4:0 stelle konnt.

VIDEO: De Resumé vun de Partien am Grupp C Zagreb iwwerrennt Atalanta mat 4:0 a Manchester City setzt sech ouni Méi géint Donezk duerch.

Grupp D:

Atlético Madrid - Juventus 2:2

Zu Madrid hat d'Lokalformatioun vum Atlético eng schwéier Aufgab viru sech, dëst well den italienesche Champion aus Turin op Besuch war. An enger ausgeglachener Partie hate béid Veräiner d'Chance a Féierung ze goen, ma et sollt awer mat engem 0:0 an d'Paus goen.

Nom Téi waren et d'Gäscht aus Turin, déi dee bessere Start erwëscht haten. De Cuadrado konnt sech am Strofraum behaapten an hat et mat sengem Lénke probéiert. De Ball goung um Enn perfekt an de Wénkel, esou dass den Oblak keng Chance hat, fir de Ball ofzewieren. Dëse Gol schéngt den Italiener gutt gedoen ze hunn. No engem Konter war et de Matuidi, deen eng Flank vum Alex Sandro verwäerte konnt, a sou op 2:0 gestallt hat.

Atlético konnt de Match 20 Minutte viru Schluss awer nach eng Kéier spannend maachen. No engem Fräistouss konnt de Savic de Ball aus kuerzer Distanz mam Kapp iwwert d'Linn drécken. Um Enn sollt Juventus de Match dann nach aus der Hand ginn. An der 90. Minutt war et den Herrera, dee fir den 2:2 Ausgläiche gesuergt hat.

Leverkusen - Lok Moskau 1:2



Am zweete Match aus dem Grupp D war Leverkusen doheem géint de russesche Vertrieder vu Lok Moskau gefrot. An et sollt net gutt fir de Bundesligist ugoen. An der 16. Spillminutt war et de Krychowiak, deen de Ball no enger Pass vum Joao Mario laanscht de Hradecky iwwert d'Linn drécke konnt. D'Lokalformatioun war awer net geschockt a konnt an der 25. Minutt de Score ausgläichen. No enger Pass vum Bender koum den Aranguiz am Strofraum zum Schoss. Säi Ball gouf um Enn nach vum Höwedes deviéiert, esou dass de Guilherme keng Chance hat. Kuerz virun der Paus konnten d'Gäscht awer op en Neits a Féierung goen, dëst duerch ee grousse Feeler vum Hradecky. De Golkipp vu Leverkusen krut de Ball no enger Réckpass net richteg gekläert a sou konnt de Barinov dëse Bock ausnotzen.

No der Paus war Leverkusen ganz kloer iwwerleeën, ma et war hinnen net gelongen, eng vun hire gudde Geleeënheeten ze notzen a soumat verléiert Leverkusen enttäuschend mat 1:2 géint Lok Moskau.