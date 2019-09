E Samschdeg de Moie war zu Esch den uerdentleche Kongress vun der Tennisfederatioun.

A knapp 45 Minutte waren alleguerten d'Punkten déi um Ordre du Jour stounge vum Dësch. No engem méi turbulente Kongress virun 12 Méint, war et haut déi komplett Harmonie tëscht der Federatiounen a senge Veräiner.

De President vun der FLT huet a senger Usproch annoncéiert, dass an Zukunft d'Veräiner, déi konkret Projeten hunn, iwwert ee Fong sollen ënnerstëtzt ginn.

Engersäits, fir international Jugend-Tournoien ze organiséieren, respektiv eppes géint de Manktem un Arbitteren ze maachen oder och nach verstäerkt dru schaffen, fir dass nees méi jonk Meedercher Tennis spillen.

De Claude Lamberty huet och nach gesot, dass et kéint sinn dass no der Première dëst Joer, och dat nächste Joer am Februar de Fed-Cup bei eis am Land nees kéint organiséiert ginn.