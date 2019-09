E Samschdeg den Owend war am Hären-Basket den Optakt vun der neier Saison an der Total League. Och bei den Dammen war et den 1. Spilldag.

Hären-Basket

Racing - Etzella Ettelbréck 72:68

Am Tramsschapp an der Stad war den Doublégewënner aus der viregter Saison op Besuch. Deementspriechent motivéiert sinn déi Stater géint d'Ekipp aus dem Däich an de Match gaangen. Etzella konnt trotzdem gutt dergéint halen an den 1. Quarter mat 18:15 fir sech entscheeden. Ënnert dem Impuls vum Steven Mersch a Louis Soragna huet sech Racing am 2. Véierel mat 19:15 zeréck kaaft - ee knappt Resultat vu 34:33 an der Paus.

De Schwong aus dem 2. Véierel hunn déi Stater och mat an den 3. geholl an dëse mat 25:21 fir sech entscheet. D'Etzella war mat de Lëtzebuerger Delgado a Gutenkauf beméit, nee zeréck an de Match ze fannen, ma hu sech awer géint staark Spiller vum Racing d'Zänn ausgebass.

Arantia Fiels - Amicale Steesel

Um 20 Auer 30.

Musel Pikes - US Hiefenech

Um 20 Auer 30.

T71 Diddeleng - Sparta Bartreng

Um 20 Auer 30.

AB Contern - Basket Esch

Um 20 Auer 30.

Dammen-Basket

Musel Pikes - Telstar Hesper 84:68

D'Miseler Damme koume géint den Telstar Hesper am 1. Véierel net iwwer ee 17:20 eraus, hunn awer am 2. Véierel e puer Schëppen drop geluecht an dëse mat 27:17 däitlech fir sech entscheet. Et goung mat engem 44:37 fir d'Heemekipp fir d'Paus an d'Kabinnen.

D'Pikes hunn och am 2. Duerchgang kee Gank zeréck geschalt, mä am Géigendeel de Fouss um Gas gelooss. 20:15 am 3. an 20:16 am 4. Quarter hunn dozou geféiert, datt d'Miseler mat 84:68 als Gewënner vum Parquet gaange sinn.

T71 Diddeleng - Sparta Bartreng 76:53



Diddeleng ass als Favorit géint Bartreng an de Match gaangen. Den T71 huet vun Ufank un op den Tempo gedréckt a konnt den 1. Véierel mat 24:7 fir sech entscheeden. Den 2. Quarter war net méi grad esou däitlech, ma nach ëmmer eesäiteg a goung mat 22:17 op en Enn - 46:24 an der Paus. Sparta koum nom Téi nach eng Kéier mat engem 17:15 zeréck, huet awer am leschte Véierel nees mat 12:15 de Kierzere gezunn. Deemno ee verdéngte Succès fir d'Diddelenger Dammen.

AB Contern - Basket Esch 60:78

Den AB Contern wollt Esch doheem ee Fouss stellen, ma den 1. Véierel war mat 23:13 fir d'Gäscht aus der Minett-Metropol. Ausgeglach goung et du mat engem 18:18 weider an esou goung et mat 41:31 fir Esch op den Téi. Och no der Paus hun den ABC gutt géint déi Escher mat gehalen, soudatt den 3. Véierel 23:23 op en Enn goung. Am leschte Quarter dunn hunn déi Escher awer ugezunn an hu mat engem 14:6 fir kloer Verhältnisser gesuergt.

Résidence Walfer - Amicale Steesel

Gëtt et Sonndeg um 15 Auer 30 gespillt.

Schonn e Freideg den Owend hat de Gréngewald d'Etzella op Besuch. Hei konnt sech d'Lokalekipp 79:68 behaapten.

