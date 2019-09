Um 1. Spilldag an der Total League hunn d'Damme vum Gréngewald mat 79:68 géint d'Etzella Ettelbréck gewonnen.

Am Basket ass de Weekend den Optakt vum Championnat. E Freideg den Owend war schonn eng Partie bei den Dammen. De Champion Gréngewald huet sech hei mat 79:68 géint d'Etzella Ettelbréck duerchgesat. An der Paus stoung et tëscht béiden Ekippen nach 33:33, ier de Champion am drëtten an am véierte Véierel fir d'Decisioun gesuergt huet.

E Samschdeg den Owend geet et da weider mat de verschiddene Matcher. Bei den Häre muss ënnert anerem den Doublé-Gewënner Etzella Ettelbréck beim Racing untrieden.