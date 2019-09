Am Centre Sportif Belair gouf e Samschdeg d'Super Cup am Dammen- an Hären-Volleyball gespillt.

Super Cup bei den Dammen RSR Walfer - Chev Dikrech 3:0 Den Doublégewënner vu Walfer ass an der Super Cup bei den Dammen op de Chev vun Dikrech getraff. D'Dammen aus der Ieselsstad haten an den éischten zwee Sätz géint d'Walfer-Dammen näischt ze gutt - si gounge mat 25:8 respektiv 25:14 op en Enn. Den drëtte Saz huet de Chev awer gutt ugefaangen a konnt a Féierung goen. An am weidere Verlaf vum Saz ass de Virsprong fir d'Dikrecher Damme awer weider erofgaangen. Dikrech konnt hiren Avantage net verdeedegen an esou war et Walfer, déi mat engem 25:23-Sazgewënn an enger 3:0-Victoire insgesamt den Deckel op de Match geluecht hunn. Super Cup bei den Hären Chev Dikrech - VC Stroossen