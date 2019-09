Dee leschte Weekend huet d'Luxembourg Dancesport Federation hiren traditionellen internationalen Danzsport-Festival zu Bartreng ofgehalen.

Dës Manifestatioun gehéiert zur héchster Kategorie, déi vun der internationaler Danzsport-Federatioun erlaabt sinn. Grad an de latäinamerikaneschen Dänz gouf et dëst Joer eng zolidd Iwwerraschung. D’Koppel Mateusz Kiesek a Ludivine Brangbour huet d’Kompetitioun gewonnen.

Latäinamerikanesch Sportdänz op héijem Niveau hunn Traditioun zu Lëtzebuerg. Den Demy Rosen hat d’Iddi, en Turnéier ze organiséieren, dat well säi Jong de Guy Rosen jorelaang an den Top-10 vun der Weltranglëscht gedanzt huet. Mëttlerweil ass de Guy Rosen internationale Juge.

Ganz erfreelech ass de Fait, dass eng Koppel, déi fir Lëtzebuerg start, sech no uewe schafft an zu Bartreng gehéiereg Punkte fir d’Weltranglëscht gesammelt huet.

Latäinamerikanesch Dänz, dat si Samba, Cha cha cha, Rumba, Paso doble a Jive. Grad beim Jive geet et héich hier, dofir Respekt fir d’Dänzerinnen an héijen Schung. Op deem Niveau mussen 11 Jugen ronderëm de Parquet hir Notten an eng kleng Tablette tippen. Sech Ofschwätzen ass net méiglech. De ganzen Dag mussen d’Koppele sech duerch d’Qualifikatiounen danzen, bis se et an d’Finall packen oder och net. Do ginn déi 5 Dänz fir d’lescht op de Parquet geluecht. En ustrengenden Job, no strenge Reegelen.

Iwwerraschend hu sech zu Bartreng fir Lëtzebuerg de Mateusz Kieszek an d’Ludovine Brangbourg duerchgesat. Sou klëmmt een e puer Plazen no uewen an der Weltranglëscht.