E Samschdeg den Owend war den Optakt vum 5. Spilldag am Dëschtennis-Championnat.

Hueschtert/Foulscht konnt sech um 5. Spilldag an der BDO -League wichteg Punkten an der Course ëm eng Plaz am Titelgrupp sécheren. D'Ekipp ronderëm de Maël Van Dessel huet sech beim direkte Konkurrent Éiter/Waldbriedemes mat 6:3 duerchgesat.

PDF: Feuille de match Éiter/Waldbriedemes - Hueschtert-Foulscht

Keng Victoire gouf et fir d'Iwwerraschungsekipp an der nach jonker Saison. D'Union huet sech misse mat 3:6 zu Berbuerg geschloe ginn.

PDF: Feuille de match Berbuerg - Union

Am Kellerduell mussen Iechternach a Rued weider op déi éischte Victoire an dëser Saison waarden. Am direkten Duell hu si sech mat engem 5:5-Gläichspill getrennt.

PDF: Feuille de match Iechternach - Rued

E Sonndeg spillt dann nach de Champion an aktuelle Leader an der Tabell Diddeleng géint den Houwald. D'Gäscht haten iwwerraschend Punkte géint d'Union leiegelooss, Diddeleng ass nach ongeschloen.