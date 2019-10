Och de Chris Zuidberg mat Waremme an d'Magalie Meynadier mat XCYDE Angels konnte sech um Sonndeg iwwert Victoirë mat hiren Ekippe freeën.

Am italienesche Volleyball-Championnat huet Lube Civitanova mam Lëtzebuerger Nationalspiller Kamil Rychlicki säin éischte Match vun der Saison mat 3:0 géint Piacenza gewonnen. Hien huet 5 Punkten zu der Victoire bäigedroen.

Am Volleyball huet Waremme am belsche Championnat mam Lëtzebuerger Chris Zuidberg mat 2:3 géint Prefaix Menen verluer. Den Nationalspiller huet e ganz gudde Match gemaach an insgesamt 13 Punkte markéiert. Och an der Defense war op hie verlooss. 3 vun am ganzen 7 Blocks vu senger Ekipp ginn op de Kont vum Chris Zuidberg.

Um 5. Spilldag an der Däitscher Damme Bundesliga am Basket huet d'Magalie Meynadier mat XCYDE Angels 101:90 géint Eisvögel USC Freiburg gewonnen. D'Lëtzebuergerin stoung 34. Minutte um Terrain a konnt 15 Punkte fir sech verbuchen.