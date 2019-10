E Sonndeg ass de WTA-Tennis-Tournoi op der Kockelscheier mat der Victoire vum Jelena Ostapenko op en Enn gaangen.

Déi 22 Joer al Spillerin aus Lettland, déi sech virun 2 Joer zu Roland Garros, dem zweete Grand-Slam-Tournoi vun der Saison an de Palmarès konnt androen, huet sech bei hirer éischter Participatioun zu Lëtzebuerg an der Final kloer géint d'Titelverdeedegerin Julia Görges duerchgesat. Et ass also Zäit fir de Bilan vun der Editioun 2019.

Bilan WTA-Tournoi Kockelscheier/Reportage Franky Hippert

Mat Ostapenko-Görges, war et déi Final, déi d'Organisateure sech gewënscht haten, betount d'Direktesch vun de Luxembourg Open, d'Dan Maas. No all deem Hickhack hätt een net geduecht, dass een um Enn nach zu esou enger flotter Finall géing kommen, se hätt just kënne méi laang sinn, mengt d'Dan Maas.

Den ugeschwaten Hickhack war virun allem d'Ofso vun der Tennis-Diva Maria Sharapova. D'Russin sollt no enger Blessur awer op d'mannst fir e Sponsor-Event op Lëtzebuerg kommen. Ma den Dag vun deem Rendezvous war déi 5-fach Grand-Slam-Gewënnerin op eemol krank.

Et gouf eppes Neits dëst Joer an dat war de Foxtenn. E System, fir d'Linnen ze iwwerwaachen. Wär et dat net ginn, da wär d'Mandy Minella bei hirer 11. Participatioun am Haapttableau déi éischte Kéier an déi zweete Ronn op der Kockelscheier komm.

D'Eléonora Molinaro konnt trotz Eliminatioun am éischten Tour vun der Qualifikatioun weider Erfarunge mat hiren 19 Joer um WTA-Circuit sammelen.

Um Enn vun der Saison ginn et ëmmer vill Ofsoen, respektiv Abandonen duerch Blessuren. Ob awer en aneren Datum eppes doru géif änneren, wier eng gutt Fro. Jiddefalls géif een eemol iwwerpréiwe loossen, ob theoretesch en aneren Datum méiglech wier, esou d'Tournoi-Direktesch Dan Maas.

An der neister Weltranglëscht huet d'Gewënnerin Jelena Ostapenko e Sprong vun 19 Plazen op d'Plaz 44 gemaach. D'Titelverdeedegerin Julia Görges verléiert 2 Plazen op d'28 a Minus 1 fir d'Mandy Minella op 169.