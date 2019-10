Och Iechternach an den Houwald stinn no knappe Victoiren géint Hueschtert/Foulscht respektiv Berbuerg an der 1/2-Finall.

Hei d'Resultater vun de 1/4-Finallen am Iwwerbléck: Hueschtert/Foulscht - Iechternach 3:4 Berbuerg - Houwald 3:4 Rued - Briddel 4:2 Union Lëtzebuerg - Diddeleng 1:4