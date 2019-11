Zu Minsk war et beim ITTF-Tournoi am Eenzel den Out fir d'Nix Xia Lian an der 1/8-Finall géint d'Yang Xiaoxin.

Mat engem däitlechen 0:4-Erfolleg ass der Yang Xiaoxin géint d'Ni Xialian am Dammen-Eenzel d'Revanche gelongen. Bei den European Games am Juni dëst Joer hat d'Lëtzebuergerin nach géint d'Monegassin an der Lutte ëm d'Bronzemedail gewonnen, e Samschdeg war d'Spillerin aus dem Fürstentum awer ze staark. Links PDF: Offiziellt Schreiwes vun der FLTT