Um Samschdeg den Owend huet de 25 Joer ale Lëtzebuerger mat Waremme am belsche Volleyball-Championnat géint Gent 0:3 de Kierzere gezunn.

Waremme huet sech an 3 Sätz misse mat 20:25, 21:25 a 16:25 geschloe ginn. De Lëtzebuerger Nationalspiller stoung déi 3 Sätz iwwer um Terrain an deenen hien 3 Punkten an 2 Blocks realiséiere konnt.