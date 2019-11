E Samschdeg huet d'Lëtzebuerger Dammen-Nationalekipp zu Biissen ee Frëndschftslännermatch géint de Kosovo gespillt.

D'Lëtzebuerger Dammen-Nationalekipp am Futtball huet e Samschdeg hiren zweete Frëndschaftslännermatch an dësem Joer gespillt. No der 2:1-Victoire géint Andorra war de Géigner dëse Weekend mam Kosovo ee ganz anere Kaliber. An der EM-Qualifikatioun hat de Kosovo nämlech géint Estland an d'Tierkei gewonnen.

D'Gäscht hunn zu Biissen dann och gewisen, datt si déi méi staark Ekipp sinn an hu sech mat 5:0 géint d'Formatioun vum Samy Smaïli duerchgesat.

Schreiwes FLF

Match amical international féminin

Luxembourg – Kosovo, 09.11.2019

Terrain « ZAC Klengbousbierg », Bissen

Coup d'envoi: 16.00 heures

Cadre:

1. BERSCHEID Jessica 30.07.1997 Bitburg FC 1919 (D)

2. BESCH Anouchka 29.10.1999 SC Bettembourg

3. CORREIA Sadine 09.06.1992 SC Bettembourg

4. DA SILVA SOUSA Cathy 27.09.1994 Progrès Niederkorn

5. DE BRUYN Jill 13.12.1993 SC Ell

6. DOS SANTOS DA GRACA Kimberly 26.02.1998 SC Bettembourg

7. DELGADO DO ROSARIO Ashley 18.08.2004 Young Boys Diekirch

8. ESTÉVEZ GARCÌA Marta 05.06.1997 ENT Wormeldange/Munsbach/CSG

9. KALMES Jil 21.02.2000 FC Mamer 32

10. KREMER Emma 28.07.2000 Jeunesse Junglinster

11. KRIER Lena 29.03.1994 SC Bettembourg

12. MAGALHAES Alexia 13.09.2000 Young Boys Diekirch

13. MARQUES ABREU Julie 06.08.2004 AS Wincrange

14. MILLER Laura 07.12.2001 FC Metz (F)

15. NOEL Betty 01.09.1989 Racing Club Saint-Denis (F)

16. SCHLIME Lucie 19.09.2003 Entente Itzig/VCebra

17. SOUSA LEITE Rita 14.07.1997 FC Mamer 32

18. TEIXEIRA LAVINAS Catarina 28.09.2002 Progrès Niederkorn

19. THILL Kate 25.01.2002 SC Bettembourg

20. WITRY Sarah 06.09.2002 SC Bettembourg