D'Lëtzebuergerin huet sech mat hirer Partnerin Olga Govortsova géint de kanadesch-ungareschen Duo Bouchard/Stollar kloer an 2 Sätz duerchgesat.

Den Ament ass d'Mandy Minella beim ITF-Tennis-Tournoi zu Las Vegas an den USA am Asaz. Nodeems d'Lëtzebuerger Nummer 1 am Eenzel schonn an den Aachtelsfinallen eliminéiert gi war, leeft et fir si am Dubbel besser. Mat hirer Partnerin Olga Govortsova aus Wäissrussland steet d'Mandy Minella nämlech an der Finall.

An der Nuecht op e Samschdeg konnt sech d'Koppel Minella/Govortsova kloer an 2 Sätz mat zweemol 6:3 géint d'Eugenie Bouchard aus Kanada an d'Fanni Stolar aus Ungarn duerchsetzen.

An der Finall kritt d'Mandy Minella an hir Partnerin et mat der amerikanescher Koppel Sophie Chang /Alexandra Mueller ze dinn. D'Finall ass e Samschdeg den Owend um 19 Auer eiser Zäit.