An der 2. Divisioun am däitsche Basket-Championnat hunn d'Gladiators Tréier mat 68:73 géint Rostock de Kierzere gezunn. Den Thomas Grün war e Samschdeg net am Asaz bei Tréier. De Lëtzebuerger huet eng Blessur um Been.

An der 1. däitscher Bundesliga am Basket hu bei den Dammen d'XCYDE Angels vun Nördlingen mam Magalie Meynadier mat 62:67 (17:20, 18:13, 19:19, 8:15) zu Hannover verluer. D'Lëtzebuergerin huet 10 Punkte markéiert.

Um Samschdeg de Mëtteg war Tina Welter dann nach mat Frisch Auf! Göppingen bei der Borussia vun Dortmund op Besuch. D'FLH-Nationalspillerin stoung bei der 20:32-Néierlag 23 Minutten um Terrain an huet 1 Gol markéiert.