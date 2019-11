Am nationalen Dëschtennischampionnat stoungen um Samschdeg déi éischt Matcher vum 6. Spilldag um Programm.

Am nationalen Dëschtennis huet den DT Union Lëtzebuerg 6:2 géint den DT Iechternach gewonnen. Iechternach ass weider ouni Victoire. Beim Match Houwald - Berbuerg hu sech béid Ekippe mat engem 5:5 getrennt. De lëschte Weekend hat sech an der Coupe de Luxembourg nach den Houwald knapps duerchgesat. Mam nämmlechte Resultat hu sech och Hueschtert/Folscht an Diddeleng d'Punkte gedeelt. De Champion ass am Championnat domat fir déi éischte Kéier ouni Victoire bliwwen.