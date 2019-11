Bei den Dammen huet den Opsteiger Bartreng iwwerraschent Stengefort eliminéiert.

Hären

No der Defaite am Championnat géint Bartreng hunn déi Escher e Samschdeg den Owend an den 1/8-Finalle vun der Coupe de Luxembourg Revanche geholl. D'Ekipp vum Ranguel Krivov huet sech mat 3:1 (18:25, 25:26, 25:22, 25:15) um Enn duerchgesat.

An der zweeter Partie vum Owend stounge Amber-Lënster aus der 2. Divisioun a Luerenzweiler aus der Nationaldivisioun géigeniwwer. D'Gäscht sinn als klore Favorit an dës Partie gaangen, ma um Enn sollte si et awer däitlech méi schwéier kréien, wéi erwaart. Och wann d'Resultat 3:0 ausgefall ass, sou war et an de Sätz mat 25:23, 25:22 a 25:23 ganz enk.

Dammen

Bei den Damme gouf et e Samschdeg den Owend een Duell mat zwee Veräin aus der Nationaldivisioun. Den Opsteiger Bartreng huet sech hei iwwerraschent mat 1:3 géint de Favorit Stengefort behaapt. Donieft huet d'Gym sech souverän mat 3:0 zu Fenteng aus der 1. Divisioun duerchgesat a keng Problemer hat och Dikrech beim 3:0 zu Lënster (1. Divisioun).