De Weekend sinn zwee Lëtzebuerger Veräiner an der 1. Ronn vum Europa Cup am Dëschtennis am Asaz.

Fir Rued gouf et genee wéi am Allersmatch och am Retourmatch eng 0:3-Defaite géint déi tschechesch Ekipp Krumlov. Domadder ass et den erwaarten Out fir d'Damme vu Rued am 1. Tour vum EHF-Cup. E Sonndeg spillt da Bascharage de Retourmatch géint Alicante aus Spuenien. Och si hate kloer mat 0:3 am Allersmatch verluer.