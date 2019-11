Am 2. Tour vum Challenge Cup am Volleyball huet de CHEV Dikrech e Mëttwoch den Owend den Allersmatch géint Luzern auswäerts 1-3 verluer.

Déi Dikrecher haten den 1. Saz gewonnen, an déi 2 nächst just ganz knapp mussen ofginn, ier d’Kraaft am 4. Saz e bësse nogelooss hat.

De Retourmatch zu Dikrech ass an 2 Wochen.