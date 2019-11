Am nationalen Dëschtennischampionnat war et e Sonndeg d'Suite vum 7. Spilldag.

Am Spëtzematch vum 7. Spilldag hu sech Houwald an Hueschtert/Folscht näischt geschenkt an trenne sech no engem emkämpfte Match mat 5:5.

PDF: Feuille de match Houwald - Hueschtert/Folscht

Eiter-Waldbriedemes gewënnt iwwerraschend däitlech mat 6:1 géint d'Union a verréngert domadder de Réckstand op déi 2. Plaz op 3 Punkten.

PDF: Feuille de match Eiter/Waldbriedemes - Union

Diddeleng bleift och am 7. Match weiderhin ongeschloen nodeems se géint Rued keng Problemer haten a mat 6:1 gewanne konnten.

PDF: Feuille de match Diddeleng - Rued

Tescht Berbuerg an Iechternach kruten d'Spectateuren e spannende Match ze gesinn an deem bis zum Schluss spannend war éier Berbuerg dëse Match mat den 2 Dubbelen fir sech entscheede konnt.

PDF: Feuille de match Berbuerg - Iechternach