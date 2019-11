No de Lännermatcher a Serbien a géint Portugal sinn déi Lëtzebuerger Futtball-Profien elo zeréck bei hire Veräiner.

Op ee vun hinne waart dës Woch ee richtegen Héichpunkt an der Karriär. De Laurent Jans spillt e Freideg den Owend an der Bundesliga mat Paderborn zu Dortmund.

An d'Chancen, datt de Lëtzebuerger Kapitän do vun Ufank un um Terrain wäert stoen, sti guer net esou schlecht.

Jans vs Dortmund/Reportage Jeff Kettenmeyer

No engem schwieregen Optakt an d'Saison huet hien déi lescht Matcher endlech seng Asätz kritt.

An der Coupe zu Leverkusen huet hie vun Ufank u gespillt an an der Bundesliga gouf hie géint Hoffenheim an der Paus agewiesselt an doheem géint Augsburg stoung de Laurent Jans op en Neits ënnert den éischten 11.

Du koum d'Lännermatch-Paus an elo hofft de Lëtzebuerger, datt d'Kaarten net ganz nei gemëscht ginn. Et wier awer ëmmer schwéier ze soen, well tëscht dem leschte Match an dem Match géint Dortmund awer eng laang Paus war.

E Freideg Owend hofft de Laurent Jans, zu Dortmund mat unzefänken. Fir am legendäre BVB-Stadion ze spillen, wier fir de Lëtzebuerger Kapitän den nächsten Héichpunkt a senger Karriär.

Paderborn ass den Ament op der leschter Plaz vun der Bundesliga an huet schonns 5 Punkte Retard op d'Relegatiounsplaz, op där aktuell Mainz steet.