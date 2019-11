No der 1:0-Victoire vu Rodange en Dënschdeg géint Rouspert war e Mëttwoch ee weideren Nodrosmatch vum 9. Spilldag an der BGL Ligue.

Una Stroossen - Jeunesse Esch 1:0

1:0 Szimayer (2')

Beim Nodrosmatch vum 9. Spilldag an der ieweschter nationaler Futtballdivisioun stoung beim Duell tëscht Una Stroossen an der Jeunesse Esch vill um Spill. Béid Ekippe ware virun dëser Partie an der Tabell gläich op a wollte mat enger Victoire an der Tabell ee Sprong no vir maachen.

© Michele Pugliese

Et war d'Heemekipp, déi keng Zäit verluer huet an direkt an der 2. Spillminutt duerch de Szimayer an den Avantage komme konnt. D'Reaktioun vun der Jeunesse huet de Schon ofgewiert. Bannent 10 Minutten huet de Lëtzebuerger Nationalkipper 3 wonnerbar Parade gemaach a senger Ekipp domat d'Féierung geséchert. Déi 282 Spectateure kruten an der 1. Hallschecht eng interessant Ufanksphas gebueden. Beim Stand vun 1:0 ass et an d'Paus gaangen.

An der 2. Hallschecht huet d'Ekipp aus der Minettsmetropole versicht, de Match zu hire Gonschten ze dréien, koum awer ni richteg an déi geféierlech Zon, fir ze markéieren a wann, dann hunn déi Escher et virun allem mat Schëss aus der Distanz probéiert. Una Stroossen war mat der 1:0-Féierung zu deem Ament zefridden an huet keng gréisser Anstalte gemaach, op een 2:0 ze drécken. Sou ass de Match no 90 Minutte mat engem 1:0 op en Enn gaangen.

Stroossen huet no dësem Succès eng gutt Affär gemaach, iwwerdeems déi Escher erofrutschen.

