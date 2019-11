Fir de Kont vum 9. Spilldag an der BGL Ligue huet Rouspert zu Rodange Punkte leie gelooss. Den Nodrosmatch ass mat 1:0 fir d'Heemekipp op en Enn gaangen.

FC Rodange - Victoria Rouspert 1:0

1:0 Ndiaye (61')

Beim Nodrosmatch vum 9. Spilldag tëscht Rodange an der Victoria vu Rouspert goufen en Dënschdegowend virun 125 Spectateuren am Kampf ëm de Maintien an der BGL Ligue wichteg Punkte verdeelt. Bis op eng gutt Geleeënheet war vun der Ekipp vun der Sauer an den éischte 45 Minutten net vill ze gesinn. D'Jonge vum Trainer Marc Thomé haten een zolitte Géigner virun der Broscht, dee si an der 1. Hallschecht iwwer wäit Strecken dominéiert huet. Et goung mat engem 0:0 op den Téi.

© Eugène Thommes

Nom Säitewiessel huet Rouspert versicht, de Ball lafen ze loossen. D'Heemekipp huet iwwerdeems op Kontere gelauert. Kuerz no der Stonn ass Rodange dunn op Eelefter duerch den Ndiaye a Féierung gaangen. D'Victoria wollt am weidere Verlaf vun der Partie nach eemol zeréckkommen an hat direkt zwou gutt Chancë knapp 20 Minutte viru Schluss duerch den Dallevedove an de Biedermann. Um Enn krut Rouspert de Match am décken Niwwel vu Rodange net méi gekippt an huet eng 0:1-Defaite géint den Opsteiger missen astiechen.

