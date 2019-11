Diddeleng bleift domat un der Spëtzt vum Championnat, Iechternach bleift um Enn vun der Tabell.

An enger virverluechter Partie vum 9. Spilldag war et am nationalen Dëschtennis Championnat d'Duell tëscht dem Tabelleleschten aus Iechternach an dem Leader vun Diddeleng.

Hei gouf et um Enn d'Victoire fir déi Diddelenger, och wann déi zwee éischt Matcher nach un Iechternach gaange waren.

Hei konnte sech den Traian Ciociu an den Aleksandr Kraskovskii géint den Dennis Müller an de Gilles Michely duerchsetzen.

Duerno hat Diddeleng allerdéngs kee Match méi leie gelooss. D'Punkte fir d'Gäscht haten de Loris Stephany an de Fabio Santomauro zwee Mol, de Gilles Michely an den Dennis Müller geséchert.

Iechternach 2:6 Diddeleng