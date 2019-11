De Gilles Kremer gewënnt d'Finall am CNT zu Esch mat 6:4 a 6:2 géint de Christophe Toll. D'Tiffany Cornélius gewënnt mat 2 Mol 6:3 géint d'Laura Correia.

Zanter e Mëttwoch goufen am nationalen Tenniszenter zu Esch d’FLT-Masters gespillt. Um Sonndeg stounge Finallen um Programm, bei deenen de beschte Lëtzebuerger Tennisspiller, an déi bescht Tennisspillerin gesicht gi sinn.

Bei den Häre war et d'Finall tëscht dem Gilles Kremer an dem Christophe Toll. Am 1. Saz huet de Christophe Toll nach gutt matgehalen, an awer sollt hien de Saz mat 4:6 verléieren. Am 2. Saz huet de Gilles Kremer dunn den Tempo weider ugezunn an de Match mat engem 6:2 zoumaachen. Domat kann hie sech no der 6:4 a 6:2-Victoire zum beschte Lëtzebuerger Tennis Spiller kréinen.

Bei den Damme huet d'Laura Correia géint d'Tiffany Cornélius gespillt. D'Tifanny Cornélius huet sech béi dësem Match an 2 Sätz mat 6:3 a 6:3 konnten duerchsetzen a kann den Titel mat Heem huelen.