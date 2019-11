Am Basket huet d'Mandy Geniets mat Royals Saarlouis an der 1. Däitscher Bundesliga am Kellerduell géint Flippo Baskets Göttingen mat 80 op 46 verluer.

Am belsche Volleyball-Championnat huet VBC Waremme mam Chris Zuidberg 0:3 (13:25, 16:25, 18:25) géint Knack Roeselare verluer. De Lëtzebuerger Nationalspiller huet wärend deenen 3 Sätz 3 Punkten geschoss. Am italienesche Volleyball-Championnat huet um Sonndeg den Owend de Kamil Rychlicki mat Lube Civitanova auswäerts géint Vibo Valentina mat 3:1 (25:27, 25:18, 25:17, 25:21) gewonnen.