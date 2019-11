Am 2. Tour vum Challenge Cup am Volleyball huet de CHEV Dikrech en Donneschdegowend Retourmatch géint Luzern doheem 3:2 gewonnen.

Den aktuelle Champion am Härevolleyball war am Retourmatch géint Luzern gefuerdert. D'Ekipp aus der Schwäiz koum am Allersmatch no engem 0:1-Réckstand géint de Chev zeréck an huet d'Partie um Enn 3:1 gewonnen.

En Donneschdeg wollt d'Ekipp vum Trainer Serge Karier d'Kéier kréien, géint d'Schwäizer wannen an an d'1/16-Finallen anzéien. Am 1. Saz louch Dikrech laang vir, huet en awer misse mat 24:26 aus der Hand ginn. Mat dem nämmlechte Resultat ass och den 2. Saz ausgaangen.

Et huet also missen eng Reaktioun am 3. Saz vun der Ekipp aus der Ieselsstad kommen, an déi koum. Mat engem 25:17 hu sech déi Dikrecher zeréck gemellt, soudatt et mat engem 1:2 an de 4. Saz goung. An och hei gouf sech näischt geschenkt, de Chev huet ferm dogéint gehalen a 26:24 gewonnen.

No zwou Stonne goung et also an den decisive 5. Saz, an deen d'Dikrecher gutt gestart sinn. Um Enn hu si och dëse fir sech entscheet, dat mat 15:9, an domat si si furiéis zeréck an de Match komm. No dësem Succès konnt de Chev awer keen Tour weiderkommen, well d'Schwäizer an de Sätz d'Nues virhaten.

RTL entschëllegt sech fir eng viregt Berichterstattung, déi d'Weiderkomme vum Chev Dikrech am Challenge Cup matgedeelt huet.