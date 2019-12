Wéi d'FLF matgedeelt huet, ass de Match tëscht der Millebaach an dem Racing, deen e Méindeg den Owend sollt sinn, ofgesot.

D'Terrainkonditiounen hu sech mat dem Schnéi vum Sonndeg an dem Frascht an der Nuecht net verbessert, esoudatt d'Partie vum 13. Spilldag an der BGL Ligue net ka gespillt ginn.

Dës Partie an och déi aner, déi e Sonndeg wéinst de Wiederkonditiounen net konnte gespillt ginn, ginn op den 11.12. verréckelt.