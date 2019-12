Coup d'Eclat beim Futtball Club vu Virton. Den Trainer Dino Toppmöller huet e Méindeg seng Demissioun beim Veräin vum Investisseur Flavio Becca agereecht.

De Verwaltungsrot vum Club aus der 2. belscher Divisioun huet d'Demissioun och akzeptéiert. Déi zwou Säiten hunn decidéiert dat Ganzt net weider ze kommentéieren. De Weekend lo hat Virton 1:1 géint Westerloo gläichgespillt. Den Aurélien Joachim hat de Gol fir d'Ekipp aus der Gaume geschoss.

Am spezielle Modus an der Belsch hat Virton als Opsteiger an der éischter Ronn vum Championnat bis zum Schluss ëm déi éischte Plaz gekämpft. Um Enn sollt et awer géint Louvain just net duergoen. Doropshin hat de Becca säin Trainer ferm an de Medie kritiséiert.

D'lescht Saison war den Toppmöller jo nach Trainer beim F91 Diddeleng.