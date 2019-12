E Mëttwoch den Owend sinn déi Walfer Dammen an der 1/16-Finall vum CEV Volleyball Challenge Cup virun heemescher Kuliss géint d'Béziers Angels ugetrueden.

RSR Walfer - Béziers Angels 0:3 (17:25, 9:25, 10:25)

Op der internationaler Bün wollte sech déi Walfer Damme géint déi kloer favoriséiert Béziers Angels aus Frankräich gutt aus der Affär zéien. Well een um leschte Weekend am nationale Championnat kee Match ze spillen hat, huet ee vun der Zäit profitéiert a sech esou gutt wéi méiglech virbereet.

Den 1. Saz waren d'Gäscht aus Frankräich awer vun Ufank un dominant an hunn de Walfer Dammen d'Liewe schwéier gemaach. Tëschenzäitlech war Béziers mat 9 Punkten am Avantage, nom 1. Saz stoung et 17:25 aus der Siicht vun de Lëtzebuergerinnen.

Am 2. Saz war de Fënneftplacéierten aus der leschter Saison am franséische Volleyball-Championnat weider spillbestëmmend. An déi staark Performance aus dem 1. Saz hunn d'Franséisinnen am 2. nach eng Kéier mat engem 25:9-Erfolleg duebel ënnerstrach.

Et goung deemno mat enger klorer Marsch-Richtung an den 3. Saz, deen d'Walfer Dammen no enger couragéierter Leeschtung um Enn misse mat engem héijen 10:25 hierginn.

Am Retourmatch waart Walfer eng duebel schwéier Aufgab géint staark Franséisinnen.