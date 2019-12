E Samschdeg ass am Dëschtennis eng Partie vum 9. Spilldag gespillt ginn.

Berbuerg an Éiter-Waldbriedemes hu sech e Samschdeg mat engem 5:5-Remis getrennt. Fir d'Lokalekipp hunn de Mirko Habel an de Michael Schwarz hir Eenzel-Matcher gewonnen. Béid Spiller hunn och een Dubbel fir sech entscheet. Op der Säit vun de Gäscht hunn um 9. Spilldag de Mickaël Fernand, de Ludovic Wanin, den Evgheni Dadechin, den Daniel Winterdorff an den Duo Mickaël Fernand an den Evgheni Dadechin fir Punkte gesuergt.

Feuille de Match Berbuerg - Eiter Waldbriedemes