Bei der Club-Weltmeeschterschaft am Volleyball zu Betim a Brasilien huet sech Civitanova mat 3:0 géint Al-Rayyan duerchgesat.

A Brasilien gëtt aktuell nom neie Club-Weltmeeschter am Volleyball gesicht. E Samschdeg goufen d'Halleffinalle gespillt. An do huet ee Lëtzebuerger sech mat sengem Veräin fir d'Finall qualifizéiert. Rieds ass vum Kamil Rychlicki. De Lëtzebuerger Nationalspiller huet mat Lube Civitanova (Italien) mat 3:0 (25:15, 25:17, 25:22) géint Al-Rayyan (Katar) gewonnen. An der Finall kréie Rychlicki a Co et mam brasilianesche Veräin Sada Cruzeiro ze dinn.

De Kamil Rychlicki huet 8 Punkte fir seng Faarwe markéiert.

D'Finall vun der Club-WM gëtt e Sonndeg um 16.30 Auer eiser Zäit gespillt.