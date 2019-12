Bei den Damme konnt sech den HB Diddeleng am Spëtzematch géint de Chev Dikrech mat 27:25 duerchsetzen.

E Samschdeg den Owend war am Lëtzebuerger Handball-Championnat bei den Hären an den Dammen den 12. Spilldag.

Härenhandball

Red Boys - HC Bierchem 29:21 (12:8)

Bei der Spëtzepartie vum 12. Spilldag bei den Hären waren déi Déifferdenger doheem géint Bierchem gefuerdert. D'Red Boys wollte mat enger Victoire an der Tabell no um Leader Esch bleiwen an no den éischte Minutten huet dëse Projet och scho ganz gutt ausgesinn. D'Réiserbänner hu misse reagéieren, ma hu sech géint dominant Red Boys an e staarken Déifferdenger Kipper schwéier gedoen. An der Paus louchen déi Déifferdeng verdéngt mat 12:8 am Avantage.

Wie geduecht hat, datt d'Réiserbänner am 2. Duerchgang net méi u sech géife gleewen, deen hat sech geiert. Nom Téi war et nämlech den HC Bierchem, dee mat Schwong aus de Kabinne koum: 13:13 no 37 Minutten. Séier hunn d'Red Boys de Réiserbänner nees de Wand aus de Seegele geholl a konnten op e puer Unitéiten dovun zéien. Wat d'Partie méi al gouf, wat d'Déifferdenger d'Avance weider ausbaue konnten an esou hu si d'Partie um Enn mat 8 Goler Ecart fir sech entscheet.

HB Käerjeng - Chev Dikrech 42:38 (21:15)

D'Ekipp aus der Brauereisstad goung als Favorit an de Match géint d'Formatioun aus der Ieselsstad. Käerjeng géint Dikrech war an den Ufanksminutten eng ganz serréiert Partie - d'Féierung ass hin an hier gaangen. Op der Véierelsstonn krut d'Heemekipp awer ee Lach a konnt sech bis zu der Paus hi mat 21:15 ofsetzen. Am weidere Verlaf vun der Partie huet Käerjeng weider gutt opgespillt an huet d'Féierung bis zum Schluss kënne geréieren.

HBC Schëffleng - HB Esch 12:34 (5:14)

De Leader vum HB Esch war géint Schëffleng an der klorer Favoritteroll a wollt dëst och vun Ufank un ënner Beweis stellen. Mat engem ganz eedäitege 14:5 goung et no den éischten 30 Minutten an d'Paus. No der Paus huet d'Ekipp aus der Minettsmetropol de Fouss net vum Gas geholl an nach 20 Goler dropgesat.

Dammenhandball

HB Diddeleng - Chev Dikrech 27:25 (13:13)

An der Spëtzepartie sinn d'Dikrecher Dammen an d'Forge du Sud gereest. Hei wollt de Leader Diddeleng d'Tabelleplaz 1 géint de Chev verdeedegen. D'Spectateuren hunn eng ganz ausgeglache Partie an der 1. Hallschecht gesinn, esou goung et mat engem 13:13 an d'Paus. Dono goung et serréiert weider, ma um Enn sollt d'Ekipp aus der Ieselsstad awer de Kierzeren zéien.

HB Esch - HC Standard 23:24 (9:10)

Am Kellerduell war den HC Standard beim HB Esch op Besuch. An der Paus louch de Standard nach mat 9:10 hannen. An der 2. Hallschecht hu sech d'Gäscht zu Esch knapp duerchgesat.

HB Museldall - HB Käerjeng 19:22 (5:15)

Käerjeng ass favoriséiert an d'Partie géint den HB Museldall gaangen. No den éischten 30 Minutten stoung et 5:15 un der Musel. D'Miseler konnten an der 2. Hallschecht een anert Gesiicht weisen, Käerjeng huet awer näischt méi ubrenne gelooss.