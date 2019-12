E Sonndeg ass d'Finall bei der Handball-WM bei den Dammen a Japan.

Bei der Dammen-Handball-WM a Japan heescht d'Finall e Sonndeg um 12.30 Auer eiser Zäit Spuenien géint Holland. D'Spuenierinne konnte sech relativ däitlech mat 28:22 géint d'Norwegerinne behaapten. Méi knapp goung et an der Halleffinall tëscht Russland an Holland hier.

Um Enn konnte sech d'Hollännerinne knapp 33:22 duerchsetzen.