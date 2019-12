De Fransous Alexis Pinturault wënnt de Slalom-Weltcup zu Val-d'Isère. Bei de Damme wënnt Petra Vlhová aus der Slowakei de Parallel-Slalom zu St.Moritz.

Am Schi Alpin stoung bei den Hären um Sonndeg de Slalom a Frankräich zu Val-d'Isère um Programm. Nom 1. Duerchgang louch de Fransous Alexis Pinturault virum US-Amerikaner Luke Winters a dem Schwäizer Ramon Zenhäusern a Féierung. Ee vu de grousse Favoritten, deN Norweger Henrik Kristoffersen, hat nom 1. Duerchgang no engem Fuerfeeler schonns 2 Sekonnen AN 82 Honnertstel Réckstand op déi 1. Plaz.

Am 2. Duerchgang huet de Norwege mat enger faméiser Leeschtung eng sëlleg Platze konnte gutt maachen, a kËnnt um Enn op déi 4 Plaz. DeN Alexis Pinturault sollt seng 1. Plaz aus dem 1 Duerchgaang awer net méi hier ginn a gewënnt um Enn ganz däitlech mat 1 Sekonn a 44 Honnertstel virum Schwed Andre Myhrer. 3 Honnertstel hannendru plazeiert sech den Italiener Stefano Gross op der 3. Plaz.

Bei de Dammen huet sech d'Favoritin Petra Vlhová aus der Slowakei am Parallel-Slalom zu St. Moritz ganz knapp mat 2 Honnertstel virun der Schwedin Anna Swenn Larsson duerchgesat. Op déi 3. Plaz fiert Franziska Gritsch aus Éisträich. Si konnt sech an der Cours ëm déi 3. Plaz géint d'Slowenin Meta Hrovat duerchsetzen.