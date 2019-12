De Japaner Ryoyu Kobayashi gewënnt virum Stefan Kraft an dem Norweger Marius Lindvik.

Beim Weltcup Sprangen zu Klingenthal an Däitschland huet sech no 2. Duerchgäng de Japaner Ryoyu Kobayashi mat Spréng op 136,5 a 134 Meter d'Victoire geséchert. Den Éisträicher Stefan Kraft kënnt op déi 2. Plaz an den Norweger Marius Lindvik komplettéiert de Podium.