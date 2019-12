Den Thomas Grün an d'Magalie Meynadier am Basket wéi och de Kamil Rychlick am Volleyball feieren mat hiren Ekippe jeeweils eng Victoire.

An der 2. däitscher Bundesliga bei den Häre ka sech de Thomas Grün mat de Gladiators Tréier doheem mat 87:64 géint Tigers Tübingen behaapten. De Lëtzebuerger stoung knapps 11 Minutten um Terrain bei deenen hie 7 Punkten a 2 Assist verbuche konnt. An der Dammen-Bundesliga an Däitschland kënne sech d'XCYDE Angels mat der Lëtzebuergerin Magalie Meynadier mat 90:56 géint d'Panthers Osnabrück duerchsetzen. D'Lëtzebuergerin stoung 28 Minutten um Terrain. Hei huet d'Nationalspillerin 8 Rebounds an 11 Punkte fir d'Victoire bäisteiere kënnen. Am italienesche Volleyball-Championnat huet Lube Civitanova mam Kamil Rychlicki 3:0 (25:12, 25:20, 25:18) géint Kioene Padova gewonnen.